台灣半導體產業2019年在美中大戰夾縫中逆勢成長，長期專注在半導體產業的鈺創(5351)董事長盧超群表示，對於明年「審慎樂觀」，很慶幸半導體在這次美中大戰的冬天竟然沒有這麼寒冷，明年上半年已經嗅到春天的氣息。

2019年半導體產業辛苦，其中以記憶體最慘，價格衰退了10%，2020年來說，應該會回溫，目前市場預估衰退幅度會收斂到3%~5%，2020年要看的就是「力爭上游的半導體廠是不是都可以有表現」，不僅是聯發科(2454)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等，希望還有新臉孔出現。

盧超群表示，美中貿易戰持續延燒，台灣半導體業的表現卻是逆勢有撐，對於明年整體半導體產業預估是「審慎樂觀」，他強調，大陸投在半導體的資源是台灣的幾百倍之多，但台灣還可以在這邊佔有一席之地，靠的就是智慧和努力。

對於鈺創的營運，盧超群表示，鈺創持續在夾縫中做到今天，一直是自己股東在投資，而自己就是鈺創的最大股東，對於半導體產業也一直保持熱誠，很慶幸這次半導體產業在美中大戰的冬天中竟然沒有這麼寒冷，明年上半年就有春天的氣息，對於鈺創的前景還是很樂觀，公司也持續投遞專利，希望明年有機會和大公司合作。

(時報資訊)