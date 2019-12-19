投資人將近來獲利入袋，周四南韓股市在站上逾7個月新高後回吐部分漲幅，終場KOSPI指數幾近持平，收漲0.08%，為2,196.56點；受晶片股走強帶動，盤初最高上揚0.5%。機構投資人和散戶分別賣超韓股1181億與1648億韓元，外資買超2575億韓元。韓元漲0.27%，收在1,165.6兌一美元。

(時報資訊)