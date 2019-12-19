《韓股》漲幅回吐，韓股近持平 15:572019/12/19 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人將近來獲利入袋，周四南韓股市在站上逾7個月新高後回吐部分漲幅，終場KOSPI指數幾近持平，收漲0.08%，為2,196.56點；受晶片股走強帶動，盤初最高上揚0.5%。機構投資人和散戶分別賣超韓股1181億與1648億韓元，外資買超2575億韓元。韓元漲0.27%，收在1,165.6兌一美元。 (時報資訊) #投資 #投資人 也許您會感興趣 推薦閱讀 明年LCD面板資本支出 10年新低 04:102019/12/16 產業．科技 優先順位債加持 目標到期３優策略 收益添保障 04:102019/12/16 投資理財 新興市場債熱 明年續發燒 04:102019/12/16 投資理財 資金浪潮未退 特別股受青睞 04:102019/12/16 投資理財 第一金證券 e鍵開戶超方便 04:102019/12/16 產業特刊 《基金》明年股債配，高息及趨勢成長「資」色佳 10:512019/12/16 財經 《產業分析》全球投資者關注？政經、風險報酬、ESG三足鼎立 11:422019/12/16 財經 歐、陸經濟雜音多 黃金不可少 04:102019/12/17 投資理財 Fed偏鴿 股債靈活配置 抓緊契機 04:102019/12/17 投資理財 投資族必看！塔羅測未來3個月投資運勢 13:492019/12/17 生活 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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