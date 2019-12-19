紡拓會將於明年5月30日(星期六)再度舉辦「科技紡織徵才博覽會」，為擴大人才媒合效益，第二屆徵才博覽會將與「松山文創學園祭」結合，故將辦理場地移至「松山文創園區1號倉庫」。基於首屆科技紡織徵才博覽會之成功模式，紡拓會除邀集相關業者提供職缺之外，為讓青年學子瞭解轉型升級後的紡織業，亦將擴大前往大專院校宣傳之力度與廣度，以鼓勵青年學子加入紡織行列。首屆的「科技紡織徵才博覽會」，吸引超過8000人次求職者到場。

紡拓會表示，台灣紡織業以創新研發的利基優勢，成為Nike、adidas、Lululemon、The North Face等國際品牌機能性布料的主要供應來源，顯示出台灣紡織業立足全球市場的關鍵核心。跳脫過去傳統勞力密集的產業格局，台灣紡織業積極導入智慧製造及數位化概念，緊跟市場潮流趨勢，持續投入研發，深耕綠色環保產品，打造永續循環產業價值鏈。值此智慧科技領航的新時代，台灣紡織業邁向新紀元，需要更多跨界人才齊心協力，共同開創未來新商機。

(時報資訊)