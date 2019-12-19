「搶劫！快點錢拿出來」大溪區農會一心辦事處18日下午，一名蒙面「歹徒」持槍衝進農會內，敲打櫃台威脅農會行員行搶，歹徒得手後奪門而出，其中一名旋即被趕來巡邏警網截獲當場制伏，另一名把風歹徒則乘亂坐上接應同夥的車，由中華路往信義路逃逸，警方隨即通報線上警網實施攔截圍捕，尾隨至永福所前警網攔獲查緝到案。

原來這幕緊張的搶案，原來是桃園大溪警分局安排的防搶演練，逼真過程還讓不知情民眾猛打110報緊，勤務中心也電話接到爆。

大溪分局所辦理防搶攔截圍捕演練，農會裡面的辦事員雖然已知道是防搶演練，但也被員警逼真得神情、口氣及動作嚇得的不敢動彈，現場民眾也表情驚慌，誤以為是真的搶劫。

由於加強重要節日安全維護工作即將開跑，大溪分局辦理加強重要節日預防犯罪宣導暨防搶演練，加強宣導民眾犯罪預防常識，避免民眾受害，在大溪區農會一心辦事處，模擬歹徒持槍搶劫農會實施防搶演練，提升宣導效果，讓民眾安心過年。

大溪分局表示，加強重要節日安全維護工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，春節前後金融機構、銀樓、超商、加油站等處所交易熱絡，針對各類防偷、防竊、防詐資訊經常利用各種集會強化民眾宣導。大溪分局指出，春節期間民眾外出、返鄉過節民眾可向警方申請舉家外出住居安全維護；可撥打110電話、親赴各單位或利用網路申請。

(中時 )