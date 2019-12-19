期待將你的家升級為 Smart Home(智慧家庭)，但是遲遲下定不了決心要加入哪一個陣營嗎？恭喜你，當今美國科技產業三大巨頭：蘋果(Apple)、Google以及亞馬遜(Amazon)罕見宣布攜手合作，將打造一個可以讓各家智慧家電可以互通、互聯的標準，降低家電廠、開發者跨入智慧家電市場的門檻，也減少消費者的進入門檻，能更輕鬆選擇想要的品牌產品，而不用擔心是否會無法相容。

根據蘋果官網，蘋果、Google 以及亞馬遜成立全新的 Project Connected Home over IP 計畫， Zigbee Alliance 也將加入。除了這三家巨頭之外，Zigbee Alliance 董事會成員公司，如 IKEA宜家家居、Legrand、恩智浦半導體 (NXP Semiconductors)、Resideo、三星 SmartThings、施耐德電機 (Schneider Electric)、Signify (前身為飛利浦照明)、Silicon Labs、尚飛 (Somfy) 與物聯 (Wulian) 等公司也加入了該工作小組並為貢獻心力。

Connected Home over IP 計畫案的目標在於簡化裝置製造商的開發工作並為消費者提升相容性。基於共同的信念，要使智慧家庭裝置使用起來應該安全、可靠且順暢。該計畫案基於 Internet 通訊協定 (IP) 而建立，旨在實現智慧家庭裝置、行動 App 與雲端服務之間的通訊，並為裝置認證定義一套基於 IP 的特定網路技術。

該產業工作小組將採用開放原始碼的方式來開發及實施一份全新統一的連接通訊協定。該計畫案期待透過來自 Amazon、蘋果、Google、Zigbee Alliance 及其他公司，在經過市場測試下對智慧家庭技術所做的貢獻。運用這些技術的決定可望加速該通訊協定的開發，並更快速地為製造商和消費者帶來利益。

期待能讓裝置製造商更輕鬆地打造與智慧家庭和語音服務 (如 Amazon 的 Alexa、Apple 的 Siri、Google 的「助理」等) 相容的裝置。計劃中的通訊協定將補充現有技術，而工作小組成員則鼓勵裝置製造商使用當今可用的技術，持續進行創新。

據了解，基於 Connected Home over IP 計畫案的標準所推出的產品，將會在包裝上印有專屬 LOGO，讓消費者能夠輕鬆辨認，知道這項產品支持 Connected Home over IP 計畫案的標準，能夠相容。而在產品規劃上，預計將先專注於物理安全智慧家電設備，包含煙霧警報器、二氧化碳警報器、智慧門鎖、安全系統、電插頭、窗簾，以及 HVAC（供熱、通風與空調）控制類產品，之後再進一步擴展到其他類型的商品以及解決方案。

市調機構 IDC 今年九月公布的統計資料顯示，今年全球智慧家電設備的數量達到近 8.15 億台，比去年同期成長 23.5%。預計到了 2023 年，這個數字將會增長到 13.9 億台。為了能夠達成此市場規模，也讓消費者能夠擁有選擇權，當前智慧家電的各家廠商才會攜手一起要把餅做大。在此之後，智慧家電設備製造商就能夠不再煩惱應該加入哪一個陣營(蘋果HomeKit、Google Home 或是 Zigbee 等等)；消費者未來在購買時，也可以更輕鬆地挑選跨品牌的產品。而令人好奇的是，基於基於 Connected Home over IP 計畫案標準所推出的智慧家電產品，是否能跟當前已推出、僅支援一到兩家標準(例如僅支援 HomeKit)的產品相容？預計在 Google、蘋果以及亞馬遜成為主要成員的基礎下，與過往的產品完美互動，將會是此計畫案努力的目標之一。

(中時電子報)