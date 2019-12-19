馬場園區的「動物狂歡嘉年華燈區」以原始地景地貌規畫設計，將帶給觀眾驚艷視覺的世界頂級藝術饗宴。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

「2020台灣燈會」主展區，將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出；馬場園區的「動物狂歡嘉年華燈區」以原始地景地貌規畫設計，19日舉辦開工祈福儀式。市府觀光旅遊局長林筱淇祈求施工順利、活動圓滿成功，將帶給觀眾驚艷視覺的世界頂級藝術饗宴。

林筱淇指出，「動物狂歡嘉年華燈區」採不破壞現地的工法，以動態主題燈區設計理念，規畫9大室外主題區、3大室內展區，總計將有超過百組動物造型花燈、2000米光環境及造型燈飾、逼近15米的巨型花燈主燈、33組場景設計，將4公頃的后里馬場打造成地表最多種類動物，讓全民嗨翻的動物園。

林筱淇表示，后里馬場園區內有2區重頭戲，除動物狂歡燈區外，還有文化局特邀請榮獲英國藝術節協會頒贈「最佳視覺驚豔大獎」英國珍寶馬戲團，來台參加2020台灣燈會；於后里馬場藝想世界展區內的馬術競技場，為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀「璀璨盛夜」。

觀旅局強調，演出時間從明年2月8日到2月23日，每天晚間7時重磅登場獨家演出，原汁原味呈現世界知名的獨特空中鋼索橫越雙塔；並結合英國、日本、台灣及台中在地表演團隊，邀請素人手持傘燈共同演出，帶給觀眾驚艷視覺的世界頂級藝術饗宴，精彩可期，值得期待。

(中時 )