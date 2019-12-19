明達醫將於12/25新上櫃掛牌 16:032019/12/19 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，明達醫學科技公司（6527）預計12月25日（下周三）上櫃掛牌，當日將舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請明達醫學科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商凱基證券、簽證會計師與會共襄盛舉。 根據櫃買中心資料顯示，明達醫學科技公司主要從事眼科相關醫療儀器之研發、製造及銷售，107年度之營業收入為6億630萬元，稅後淨利為6,988萬元，每股盈餘為3.23元。108年前三季之營業收入為5億306萬元，稅後淨利為6,903萬元，每股盈餘為3.22元。 (工商 ) #上櫃 #公司 #醫學 #科技 #科技公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 中東科技業大放異彩 04:092019/12/15 專題周報 高雄反空污大遊行 中鋼：未來粒狀物防制率可達98％ 08:092019/12/16 財經 高港區土地開發 都發局駁斥：難道只准州官放火？ 02:432019/12/16 政治 《科技》科技部引進SmartLabs新利器，帶動生醫創新產業 12:332019/12/16 財經 有內鬼！萬噸食品汙泥倒農地 台灣卜蜂南投場涉案 15:422019/12/16 生活 上市櫃拚國際化 204家公司將出英文財報 18:362019/12/16 財經 大學院校創舉 臺北醫學大學成立數據處 13:262019/12/17 生活 人行副行長：加速推動金融科技深度融合 16:012019/12/17 財經 陸證監會提質上市公司 退市數量創近年高點 19:222019/12/17 財經 肖鋼：加強監管大型金融科企迫在眉睫 21:202019/12/17 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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