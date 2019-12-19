新任教育處長林祝里（中）謙稱自己是教育處最菜的新人。（許家寧攝）

基隆市新任教育處長布達，由林祝里接任。（許家寧攝）

懸缺7個多月的基隆市教育處長職務，由國立台灣科學教育館主任林祝里接任，今天舉行佈達宣誓典禮，市長林又昌說，市府局處首長都是一時之選，林祝里20年前就曾在教育處服務10多年，林謙稱自己是「最菜的新人」，期待讓台灣教育從基隆頭亮起來。

林右昌表示，原教育處長陳素芬今年4月升任國立海科館館長，感謝副處長陳淑貞暫代處務的辛勞，歡迎林祝里處長歷經地方、中央歷練再度回到基隆，加入教育處團隊，為基隆帶來更多新的能量，一起提升基隆的教育競爭力。

林祝里畢業於國立海洋大學、台北教育大學教育政策管理研究所，婚後定居基隆超過20年，1999年至2011年歷任教育處學管科、國教科、社教科、特教科長、家庭教育中心主任及督學等職務，子女也就讀基隆學校，沒人比她更熟稔基隆教育。

林祝里後調升至教育部國教司，負責全國中小學課程與教學相關的教育政策規畫與執行，擔任科學教育館組主任時推動跨域整合的科學實作課程，榮獲親子天下「教育創新100」及遠見天下文化基金會主辦「未來教育台灣100」等獎項肯定。

林右昌說，市府團隊首長團結、和諧，上任後除了人事、主計、政風需輪調之外，幾乎都沒變動，唯一「只有升官」到中央服務，證明局處首長都是一時之選，每一位都很優秀。林祝里則說，一個人可以走很快，一群人可以走更遠，希望讓台灣教育從基隆頭亮起來。

基隆市府團隊首長再添「女力」，除文化局長陳靜萍、財政處長翁利芳、稅務局長歐秋霞，包括9月走馬上任的觀銷處曾姿雯、以及教育處長林祝里等5人。

(中時 )