根據一份調查報告，派駐在加勒比海島國海地的聯合國維持和平部隊成員，與當地女性生下小孩，繼而拋棄她們，涉嫌性剝削及虐待。

聯合國維和部隊先前就曾遭人指控，對待海地弱勢人民，在性方面有行為不端的問題，這份報告替這些指控添加了新的資料。

「華盛頓郵報」（Washington Post）引述獨立媒體「對話」（Conversation）於12月17日公布的報告表示，研究員調查了2500名海地人，詢問有關當地成年及未成年女性在聯合國駐海地穩定特派團（MINUSTAH）駐紮地的經驗，其中約有265人談到維和部隊成員與當地人生下孩子的事，交織出一個令人不安的、關於脅迫及虐待的現象，這個現象使得受害女性在極貧條件下獨自撫養小孩，年紀最小的媽媽只有11歲。

部分受調者稍微提到幾個性侵或性暴力的例子，但更常見的是，受調者訴說一些描述「共同模式」的故事，也就是女人用性來交換一點錢或食物。

根據聯合國開發計畫署（UNDP）於2018年的評估，海地的人類發展指數在189個接受調查的國家中，排在第169名。

調查團隊由英國伯明罕大學（University of Birmingham）教授李薩賓（Sabine Lee）及加拿大安大略省（Ontario）女王大學（Queen's University）臨床醫師兼科學家巴特斯（Susan Bartels）帶領，研究員並未直接詢問受調者與維和部隊成員的性關係或因此而生下的孩子，而是受調者主動提起。

報告引述一名接受調查的女性說法表示，「好幾個12歲、13歲的女孩」因聯合國駐海地穩定特派團成員而受孕，導致她們抱著孩子生活在愁雲慘霧中。

另一名受調者直接了當地說：「他們在妳手心塞幾個零錢，就能在妳肚裡留下一個孩子。」

根據報告，捲入此事的聯合國人員來自13個國家，多數來自巴西和烏拉圭。報告還提到，與這些軍人發生關係的女性一旦被人發現懷孕，一貫做法就是把涉事軍人遣返回母國，讓懷孕或已生子的母親求助無門。過去曾有維權組織要求聯合國向海地受害者提供更多協助，這份報告也提出一致的呼籲。

聯合國維和行動部（U.N. Department of Peacekeeping Operations）回應這份報告表示，會嚴肅看待這些指控，打擊維和部隊成員犯下的性剝削及虐待，是首要工作之一。

聯合國維和行動部在聲明中表示：「我們很遺憾在過去幾年看到一些涉及聯合國駐海地穩定特派團成員的案子，即使自2013年起，類似指控普遍在減少。我們的立場是把受害者的權利和尊嚴置於努力的首要目標，以防範、應對性剝削及虐待問題。」

聯合國表示，自2007年起，已收到116件性剝削及虐待指控，全都與派駐海地的維和部隊成員有關；資料顯示，29名著制服的維和人員牽扯到與子女撫養費和親子求償有關的案子，共涉及26名女性和32名孩子。

聯合國維和行動宣傳部門主管伯恩巴克（Nick Birnback）說：「聯合國人員犯下的性剝削及虐待有可能破壞當地人民的信任感，我們是奉命來扶持、協助、保護這些人的，我們不能接受（發生這種事）。」

(中央社)