參選桃園市第一選區立委的前立委陳根德，家務事浮上檯面。（甘嘉雯攝）

面對家務事遭搬上檯面，前立委陳根德二兒子陳冠廷在民進黨立委鄭運鵬召開記者會後，19日下午發出聲明，表示自己與哥哥冠維感情相當好，他知道哥哥的個性，也說爸爸為了政治辛苦，哥哥情緒反彈，他們能體諒，也願意支持爸爸的選擇。

以下為陳冠廷的聲明全文：

我是陳冠廷。我和哥哥陳冠維從小一起長大，感情也非常好，我知道他的個性，他是很有想法、自主 性也很強的人，所以對於政治，他有他自己的信念，家裡人都清楚，也願意尊重。

爸爸投身政治數十年，常常為了公務犧牲家人，很辛苦，所以2016敗選後，我們希望他好好休息。不過，老爸也是很有個性的人，他說面對政黨徵召，重披戰袍是責任，不能逃避；家裡面對這個選擇，出發點是不捨爸爸繼續再辛苦，所以勸阻，可是爸爸堅持，我們還是願意支持。同時，哥哥的反彈情緒，我們也都能體諒。

我出身政治家庭，也經歷過很多場選舉，在我的認知裡，比起候選人的家務事，選舉還有很多有意義的事情值得大家討論，希望大家能把焦點轉回到地方議題，爸爸在這部份做了很多努力，既然選擇參選，相信他會繼續努力下去。

(中時 )