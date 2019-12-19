37歲日本性感女星熊田曜子，擁有G奶火辣身材，號稱「日本史上最強美乳」，拍攝的寫真一推出，就造成搶購風潮，已為3個孩子媽的她，仍沒放棄走性感路線，繼續拍攝寫真，據悉，她是為了生活開銷，所以才積極曝光搶賺奶粉錢，不過仍被網友砲轟「不知羞恥」。
熊田曜子近日替雜誌《ASA藝Secret》拍攝封面，並將寫真放在IG宣傳，穿著性感比基尼的她，展現產後速瘦好身材，招牌G奶快包不住，小腹平坦還有一雙逆天長腿，完美S曲線完全不像生過3個孩子，而她也把美照分享到IG，不過此舉引來網友不滿，指責她「不知羞恥」。
網友認為她已是人母，還要賣肉來滿足廣大男性，希望她能考慮家人感受，「沒考慮自己的媽媽身分，這樣暴露好嗎」、「完全不知羞恥」，但還是有人出面緩頰，指她產後仍能維持美豔外型，已經很不容易，加上她努力賺錢養育3個孩子，非常辛苦。
(中時電子報)
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