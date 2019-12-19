一年一度的國際足總俱樂部世界盃（簡稱世俱盃），今年和明年移師至2020世界盃主辦國卡達舉行，六大洲冠軍加上地主國聯賽冠軍共7支球隊，將角逐今年地表最強俱樂部的寶座。

7支參賽隊伍分別是歐洲冠軍利物浦（英格蘭）、南美冠軍佛朗明哥（巴西）、亞洲冠軍阿爾希拉爾（沙烏地阿拉伯）、非洲冠軍艾斯佩蘭斯（突尼西亞）、中北美洲冠軍蒙特雷（墨西哥）、大洋洲冠軍延根體育（新喀里多尼亞）、以及卡達星級聯賽冠軍艾薩德。

艾薩德在首輪賽事歷經加時以3：1淘汰延根體育挺進第2輪，但第2輪2：3不敵蒙特雷只能爭第5名，第2輪的另一場比賽由阿爾希拉爾1：0小勝艾斯佩蘭斯晉級。艾斯佩蘭斯隨後在與艾薩德的第5名之爭中，以6: 2大勝而歸。

歐洲與南美的冠軍公認實力較強，依照賽制都是從4強才進入比賽，佛朗明哥率先以3：1淘汰阿爾希拉爾闖進決賽，利物浦也緊接著以2：1擊退蒙特雷，將和佛朗明哥在12月22日凌晨1點半爭奪冠軍獎盃。

佛朗明哥今年成為巴西甲級聯賽和南美自由者盃的「雙冠王」，由於本國賽事已經結束，可派出強陣專心應付世俱盃，陣中較為球迷熟悉的有旅歐多年效力過波圖、尤文圖斯和馬德里競技的中場進攻組織者迪亞戈（Diego）、後防猛將菲利佩路易斯（Filipe Luís）、在德甲打滾多年的邊後衛拉菲尼亞（Rafinha）、以及從國際米蘭租借回流的巴西金童巴博薩（Gabriel Barbosa）等，今年在巴甲聯賽以16分的差距領先第2名的桑托斯，繼2009年後再嚐聯賽冠軍滋味，同時也是隊史第2次搶下南美自由者盃冠軍，第1次參與世俱盃。

利物浦上賽季與首座英超冠軍擦身而過，但失之東隅，收之桑榆，贏得了暌違14年的隊史第6座歐洲冠軍。英超12月正邁入賽程最緊湊的時期，同時利物浦又踢進聯賽盃8強，因此必須兵分兩路，總教練克洛普決定以U23代表隊參加聯賽盃，一線隊的主力陣容參加世俱盃，可見紅軍對世俱盃的重視，希望第2次的參賽能順利抱回冠軍。紅軍第一次參加世俱盃是2005年，在決賽以0：1敗給巴西聖保羅而無緣捧盃。

在前15屆的世俱盃，歐洲球隊14次踢進決賽拿下11次冠軍，南美球隊11次進決賽僅贏得4次冠軍，近6屆世俱盃更是由歐洲球隊包辦，皇家馬德里就囊括了其中4次。紅軍能夠在如狼似虎的歐冠賽事脫穎而出，實力超群不在話下。佛朗明哥不乏天才好手，加上可藉此比賽吸引歐洲俱樂部的注意，勢必會給紅軍帶來不少威脅。估計雙方都能取得進球，較看好2.5球大分和利物浦勝。

(中時電子報)