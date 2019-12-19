宜蘭縣許姓及周姓兩名遊民因故產生嫌隙，許某便購買水果刀藏在身上準備教訓周某，18日清晨，許某在宜蘭火車站大廳撞見周某，便尾隨在後，待兩人走到火車站前紅磚道上時，立即快步上前持刀刺往周某腹部後再快步離去；警方獲報後立即在案發現場附近搜尋，果然在宜蘭火車站後站附近找到行兇的許某並順利找到兇刀，訊後立即依殺人未遂罪嫌移送檢方，並經檢察官向法院聲押獲准。

18日清晨宜蘭警分局突然有1名身受重傷、臟器外露且血流不止的男子上門報案，表示自己在宜蘭火車站前遭人持刀刺傷，自己是從約300公尺外的宜蘭火車站騎自行車前來報案求助，話才說完男子便因傷重陷入昏迷，警方除立即通報救護車將傷者送醫，並依照男子說法在宜蘭火車站附近搜尋兇手。

經過約6個小時的地毯式搜尋，果然在宜蘭火車站後站發現特徵相符的嫌疑人，立即會同鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所員警一同將嫌犯逮捕，再依照其供詞在宜蘭火車站內查扣到行兇的水果刀。

警方經調查了解，行兇的許某與被害人周某都是宜蘭市的無業遊民，平日都沒有固定的住居所，兩人因故發生嫌隙，許某便預先購買一把水果刀藏在身上，18日清晨見到周某，便尾隨在後伺機行兇後逃逸；警方在偵訊之後隨即依殺人未遂罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢察官完成偵訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )