澳洲職棒開幕一個月後，由伯斯熱火以11勝5敗戰績領先各隊暫居首位，本周達人就從團隊數據的各種面向來解析熱火，希望能幫助彩迷尋得贏錢策略。

熱火主場戰績6勝2敗、客場戰績5勝3敗，在無論作客或自家勝率都能過半的狀況下擁有好戰績合情合理；熱火另一項領先全聯盟的數據便是得失分差：得分91分、失分64分，總分差27分為8隊最優。事實上得失分差正值的隊伍僅有三隊，全集中在西南組。第二名巨人(15分)與第三名王牌(7分)也和熱火有段差距，再次印證好的攻守數據確實會和戰績呈現正相關。

這麼強勢的得失分差表現，可以再由團隊自責分率和打擊數據來佐證：熱火團隊自責分率3.17，是澳職進行迄今，唯一僅剩本項數據未破4.00的一隊。團隊奪三振數141次全聯盟最高，保送57次和自責分46分雙雙為全聯盟最低；如此精湛的壓制能力，搭配打擊率團隊0.271名列聯盟第三的前段班水準演出(上壘率0.358及攻擊指數0.781亦均為聯盟第二)。投打穩定締造目前戰績獨走的態勢實不為過。

但可別看到上面提及的得失分差，就直覺地狂押熱火賽事「勝分差7+」，仔細翻開逐場賽果：16場熱火的比賽中，首周熱火3勝1敗輕取鱷蜥，兩戰贏5分另1場只贏1分；次周熱火面對騎兵也拿3勝，同樣有1場僅勝1分，另外勝6、8分各有1場；這兩個禮拜開始則呈現勝分縮小走勢：第三周兩勝分別贏王牌2分、4分；剛結束的上周對吉隆賽程，則是2、3、4分各勝1場。

熱火本周的對戰對手，是在主場面對同組目前排名緊追在後的阿德雷德巨人，因此，投注選擇上會建議以「不讓分主勝」為首選，其次則為「讓分主勝」。喜歡勝分差的朋友要注意前段說明的收斂現象：以包牌1到3為主，若考慮巨人逆襲，甚至不妨改採主、客雙押1分勝的策略，會有較佳贏面。

(中時電子報)