在美國總統川普（Donald Trump）的彈劾議案在眾議院獲通過。民主黨有意利用彈劾作下年選戰的武器。但宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）此時揭露，習近平對美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，寧願與川普打交道，而不願與民主黨交涉。

庫德洛一直是川普政府與大陸達成貿易協議的努力中的主力量，現年96歲的季辛吉稍早前曾進行為期一周的大陸之旅，是北京和華盛頓之間往來管道的一部分，也是獨立於政府之外單一軌道。

庫德洛在當地周三（18日）接受CNBC採訪時稱，美國前國務卿季辛吉早前，曾與習近平兩次會面，並與其他「大人物」見面。

庫德洛引述季辛吉，指出習近平在會談中表示：他寧願與川普打交道，而不願與民主黨交涉，因為民主黨不會談論關鍵貿易問題，而是只會繼續談論人權和其他事情。庫德洛已經將季辛吉與習近平的談話細節，知會川普。

(中時電子報)