阿惠（化名）的丈夫在20年前就罹患痛風，某次得知痛風可能影響性事後，才乖乖接受治療。醫師表示，痛風者有較高的風險合併勃起功能障礙，甚至可能因痛風石壓迫脊椎，導致癱瘓發生，民眾切勿掉以輕心。

痛風是體內過多尿酸沈澱、堆積導致的疾病。若沈積在關節，將導致關節炎。若沈積在腎臟，就會導致腎病。長庚醫院實證醫學中心主任暨風濕過敏免疫科主治醫師余光輝表示，肥胖、三高、腎病等，都是痛風的高危險群。

一旦尿酸過高，即會產生痛風，晚期更會形成痛風石，造成關節損壞，甚至因壓迫脊椎導致癱瘓。余光輝表示，根據統計，高尿酸血症患者，罹患慢性腎臟病的機率是一般人的3倍以上，心血管疾病的風險是一般人的1.5倍，糖尿病的風險比一般人多5成，性功能障礙的風險則多出2成。

在痛風的治療上，余光輝表示，急性期以消炎止痛藥、秋水仙素等藥物治療為主，目的在於抑制發炎、減少疼痛，但若過了急性期，則以降低血中尿酸濃度為主要目標。長期用藥，可將血中尿酸含量控制好，避免痛風發作，同時亦應維持良好的生活習慣。

余光輝提醒民眾，平時應維持標準體重、攝取足夠的水分，避免肉類、海鮮、酒精、內臟等增加痛風風險的食物。一般人認為痛風患者不能吃豆類，但豆類的攝取並不會增加痛風風險，民眾可安心食用。

12月1日起，健保已將痛風石患者納入高尿酸血症用藥的給付，經由照片、X光攝影檢查佐證用藥需求，即可使用。根據國外研究，使用該藥痛風石患者中，近7成的痛風石在5年後完全消失，若治療長達52周，痛風石可平均縮小83％。民眾使用前，應與醫師充分討論。

(中時 )