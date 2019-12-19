警方表示，針對淡水區少年滋事場所、賭博、色情、暴力等妨害青少年身心健康場所，包含：茶室、KTV、酒吧、養生館、按摩店等進行稽查。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

年節將至，新北市政府警察局18日晚間對淡水區色情場所、易肇事區及重要路段進行威力掃蕩，除了轄區警力外，更派遣霹靂小組等特殊警力，會同市府公安聯合稽查小組臨檢查緝，截至今日移請裁處罰鍰計36件、命令停業計19件，力展淨化治安環境的決心。

據了解，淡水地區因地方特性、歷史某些區域仍留有早期傳統式風月場所，新北市警察局指出，3天專案期間將動用警力，並調派保安警察大隊霹靂小組等特殊警力，同時結合第三方警政力量市府公安聯合稽查小組。

警方表示，針對淡水區少年滋事場所、賭博、色情、暴力等妨害青少年身心健康場所，包含：茶室、KTV、酒吧、養生館、按摩店等進行稽查，另也封路做封閉式路檢，全力維護社區安全。

新北市警察局長陳檡文表示，據統計，今年初至18日止移請裁處罰鍰計36件、命令停業計19件，18日另查獲公共危險1人、不能安全駕駛通緝犯1人，他並呼籲不法業者勿存僥倖心態，對於任何滋事案件及擾亂秩序行為，警方絕不姑息，一定會嚴辦到底。

(中時 )