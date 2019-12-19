87歲柏姓老翁19日上午獨自外出，步行前往市場採買湯圓與兒女團員享用，沒想到卻因重心不穩，一個踉蹌跌坐在路旁，久久無法起身，所幸平鎮警分局北勢派出所巡警經過，即時伸出援手，協助老翁平安返家。

北勢派出所所長饒百訓表示，家住平鎮區陸光路的柏姓老翁，心想星期日就是一年一度的冬至，期待兒女將會返家與其團圓，所以起個大早，隻身前往市場購買湯圓準備過節，但由於老翁行動較為不便，一個重心不穩，不慎跌坐在路旁，加上體力不濟，完全沒有力氣撐起身子，只能坐在路旁等待救援。

恰巧警員陳曉薇與郭豐慶巡邏經過，發現老翁跌坐路旁，孤立無援，於是趕緊上前予以協助。但老翁鄉音較重，員警無法明白老翁所言，雙方有如雞同鴨講，老翁情緒越發激動，女警陳曉薇見狀，立即安撫老翁情緒，而女警甜美的聲音，也瞬間讓老翁的情緒安穩了不少。

最後員警利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，順利的聯繫上在外工作的家人。老翁的兒女接到通知心急如焚的趕到派出所，看到老翁平安無恙，總算放下心中大石，頻頻向警方表達謝意，並對父親不辭辛勞的前往市場，為的就只是一家能夠團圓圍爐，感動的紅了眼眶。

(中時 )