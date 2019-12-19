在屏東觀光業者共同推薦下，立委鍾佳濱（中）盼能爭取連任。（林和生攝）

民進黨立委鍾佳濱以交通鍊結觀光、教育融合產業，端出觀光政見。（林和生攝）

選戰進入倒數階段，屏東立委第一選區候選人紛紛提出政見牛肉爭取選民認同，民進黨立委鍾佳濱以交通鍊結觀光為訴求，期盼打造屏東成為深度精緻旅遊聖地；國民黨葉壽山則喊出保護客家特色產業，打造主題觀光小鎮，以文化底韻吸引人流。

在屏東觀光業者推薦下，鍾佳濱以日本為例，認為暢通完善的軌道建設是吸引自由行背客絡繹不絕的主要原因，因此屏東發展觀光，硬體就是要靠交通，過去不斷爭取高鐵延伸屏東成為環島高鐵的重要指標，若後續軌道建設加入，則能讓台灣觀光交通更便利舒適。

鍾佳濱也說，「屏東真是好，到處都有寶」，而這些寶就是高素質的國民，例如學生可以擔任觀光大使，與外國學子融洽相處，成為台灣觀光無形資產，因此透過教育結合觀光，爭取海外遊學生到屏東來，也應納入觀光發展考量。

另外台灣的民主自由、多元包容特性，則是吸引鄰近亞洲國家觀光客的優勢，鍾佳濱承諾，未來也會繼續爭取相關資源，整合屏東硬體交通建設、軟體文化資產，打造質量兼具的深度精緻旅遊發展環境。

葉壽山也認為，屏東發展觀光必須以屏東及潮州為基礎，建構環島高鐵交通網，便於銜接東、西部城市，同時凸顯國境之南擁有豐厚人文特色，保護客家產業，打造主題觀光小鎮，可以帶動六堆包括內埔、麟洛、長治及高樹等客庄觀光。

(中時 )