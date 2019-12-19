北市警方日前破獲1起複雜詐騙案件，11名在大陸工作的台商、台幹，貪小便宜透過地下匯兌，想將人民幣換成台幣，卻被詐騙集團耍弄，最後11人都成為詐欺共犯，除了官司還要罰款，戶頭也全遭凍結，眾人難以置信欲哭無淚，全遭移送法辦。

1名黃姓女子日前透過網路，結識自稱投資集團的理財專員，對方表示香港因反送中風暴股市急洩，現在逢低入場可以大賺一筆，黃女聽信對方說詞，按對方指示，先後匯了500多萬台幣到「理專」指定的11個銀行帳戶。

但對方收錢後就此失聯，黃女驚覺被騙，前往北市刑大報警，警方根據黃提供的11個帳戶，循線約談持有人，赫然發現他們都是在大陸福建一帶工作的台商、台幹。

眾人到案後連忙喊冤，表示不認識詐騙集團，在警方訊問下，這才坦承他們是貪小便宜，利用地下匯兌，想將大陸所得匯回台灣，不料卻遇上黑吃黑。

警方指出，大陸現行規定，民眾1天只能匯1萬人民幣至境外，金額超過都必需申報，且匯款者還必需提供相關文件及財力證明，手續複雜麻煩且金額不高，很多民眾為求方便，都會透過地下匯兌轉帳。

本案中詐騙集團為免被抓，也與大陸某地下匯兌合作，歹徒要匯兌集團匯出500萬台幣，但要付人民幣時，卻提供11名台人的帳戶給黃女，要她轉錢進去，這才導致他們變成詐欺共犯。

11名台人到案時有的驚訝有的害怕，有的則是直呼：「再也不敢了！」警訊後被依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

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(中時 )