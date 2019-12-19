美國猶他州圖埃勒市(Tooele)的公寓，發生一件冰櫃藏屍的事件，不過「嫌犯」也已身故，他們是一對夫妻。現年75歲的珍妮‧蘇薩‧馬瑟斯（Jeanne Souron-Mathers）幾個星期沒有出門了，公寓大樓管理員開始感到擔憂，於是報警處理，發現老太太確實離世在屋內了，但同時也發現，她的丈夫遺體也在冰櫃裡，時間可能長達10年，很可能是為了續領退伍軍人服利而出此下策。

軍事時報(Military Times)報導，警方在進入珍妮 的公寓後，在床上發現她的遺體，立即通知調查小組前來，這是檢查死者死因的流程。調查員隨後在冰櫃裡發現另一具冰凍許久的成年男性遺體，嚇到所有警察與調查員。

圖埃勒市警察局局長傑瑞米·漢森（Jeremy Hansen）說：「之後發現，這個成年男性是珍妮女士的丈夫，名叫保羅·愛德華·馬瑟斯（Paul Edward Mathers），是一名退伍軍人。」

報告說，從遺體上採集的指紋，證實了這位退伍軍人的身份，如果他還健在，他將在11月年滿69歲。

調查員在進行了一系列對鄰居和朋友的探訪後，得到的證詞是他們自2009年初以來，就再也沒有見過馬瑟斯先生了，也就是說他可能已經離世10年，遺體體在過去10年間，一直擱在冰櫃裡。

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金融機構的資料後顯示，從2009年以來，珍妮女士從退伍軍人事務部收了10年的終身俸，大約15萬7千美元，顯然這是冰櫃藏屍的原因。

漢森說，這是一個犯罪案嗎? 應該不是，調查員找到了一封手寫的、經過公證的，可能是馬瑟斯先生生前的遺筆，內容寫「妻子不必為他的死亡負責任」，撰寫日期為2008年12月2日。同時，根據馬瑟斯先生的病例，他在生命的最後幾年，已知自己患有絕症。

這是個老無所依的悲劇故事。

(中時電子報)