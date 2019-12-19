曾姓嫌犯沒錢花要求再進住佛堂遭拒，竟懷恨縱火闖下大禍。（本報資料照片）

台南玉井真理家族前輩堂被縱火案造成7死2傷，最後一位高國禎死亡者遺體18日晚間已送回玉井，真理堂的負責人張和平19日表示，預計25日上午10點先舉行家祭，再舉行公祭。

縱火案7位死者包括謝振益、吳麗卿、謝翎筠、陳榮華、馬珈薰、陳美研6人身分14日已經確認，檢方開立死亡證明書，6具遺體均由家屬領回。襄閱主任檢察官林仲斌表示，高國禎身分18日也已確認，並通知家屬領回。

縱火案發生後，真理家族於真理堂旁設立靈堂，死者親友紛紛前來捻香致意，慰問家屬，死者謝振益同事特別請了誦經團助念回向給往生者。

張和平說，曾姓嫌犯的父母在事發後非常自責，天天到靈堂下跪道歉，但他們本身也是受害者，大家不會責怪他們。死者親友近日也陸續到玉井分局製作筆錄，對於要不要對曾嫌提告，有人表示，曾嫌父母也很可憐，不會再提告增加困擾。

據了解，曾姓嫌犯曾多次對擔任醫生的爸爸動粗，家人只好賣掉豪宅，搬到有門禁管制的大樓。曾嫌在外租屋，父母不但給他生活費，還替他付租金，錢還是不夠花，犯案前曾回家討2萬元遭拒。曾男沒錢花要求再進住佛堂遭拒，沒想到竟懷恨縱火闖下大禍。

縱火案後，死者家屬陸續前往玉井處理後續手續，路途遠的由佛堂安排住在真理堂，亦有部分家屬住到加利利宣教中心。

至於外界關心的佛堂建物安全問題，張和平表示，主管機關昨日亦來檢查安全設施，已依照指示改進，感謝各界關心。

玉井區區長陳新澈表示，已請環保清潔人員協助處理火場殘骸，衛生局、社會局員工提供心理諮商，除了一名死者家屬至親還未從國外趕回來，其餘已先協助家屬申請災害救助金。1

(中時 )