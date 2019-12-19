臺南市資訊教育中心昨日公布「臺南市教育局108年度前瞻校園無線網路佈建計畫」採購標案評選結果，由中華電信臺南營運處與智邦（2345）旗下的鈺登科技（Edgecore）勝出取得標案，雙方將合力在臺南市275所國中小學，建置符合Wi-Fi 5技術標準高速無線網路。

為了提供臺南市中小學校園100％覆蓋率的高速傳輸無線網路環境，打通智慧教育的最後一哩路，進一步活化未來校園內的智慧應用發展動能，臺南市政府決定為臺南市中小學校園網路進行中心端核心網路升級擴充，導入資料中心等級的無線網路核心網路設備，作為臺南市中小學校園網路未來升級發展的基礎。

為搶下標案，中華電信臺南營運處與鈺登科技在深入了解臺南教育資訊中心既有架構後，特別針對此標案規劃了六大重點項目，包括 （一）全面提供Wi-Fi 5無線網路設備、（二）建構智慧網管架構向上集中式架構管理、（三）配合教育部採用IPv6進行無線網路管理、（四）提供完備無線網路資安架構、（五）支援跨校跨國網路帳號漫遊管理功能、（六）使臺南資訊教育網路中心網路架構具有未來擴充性並具備合理的維運成本，成功通過了臺南市資訊教育中心要求的網路技術規範驗證條件。

鈺登科技表示，此專案將以無縫接軌疊貼（Overlay）型式佈建校園網路中心端核心網路與用戶端無線網路設備，達成「無痛導入」規劃，提供IPv6無線網路管理技術與智慧型網路管理，並以資料中心等級超高速網路資安設備打造無線網路專用核心架構，全面於臺南市中小學校園內以WiFi 5標準無線網路設備，提供師生無縫連接上網的高速無線網路使用環境。 除了台灣之外，鈺登在美國、印度、土耳其也有深耕大規模校園網路建置的經驗，鈺登指出，以科技創新創造最佳學習環境，打造「學校數位基礎建設」對於學生的數位學習、老師的數位教學極為重要，臺南市政府此標案剛好可以為校園智慧學習環境奠下扎實基礎，從而激發新世代的學習動能。

(工商 )