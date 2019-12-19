遠傳攜手美國晶片大廠高通，獨家推出支援愛講語音助理的《遠傳愛講定位手錶》，瞄準智慧應用服務新興市場、上有老下有小忙碌的「三明治族」，提供7大功能及多項獨家優勢，滿足消費者全方位守護需求，勢必將再次創下市場變革。

據Statista數據統計指出，智慧手錶在2019年將累積銷售超過7,400萬組，預估到2022年將會突破一億，其中兒童智慧手錶將占整體智慧手錶出貨量達30％，智慧手錶無疑是未來的趨勢之一。

另根據衛福部高齡社會白皮書指出，我國老化速度全球第一，目前65歲以上人口已達286萬餘人，台灣早已邁入高齡化社會，老年人的照護是一項大課題。綜合以上調查，能同時滿足兒童及老年人照顧需求的智慧手錶，可說是消費者的潛在需求及市場趨勢，遠傳洞察機先，特別針對上有老、下有小，自己又需要上班的忙碌「三明治族」設計推出了《遠傳愛講定位手錶》，能夠幫助現代家長用更聰明的方式確保家中孩子及長輩的安全。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示：「遠傳秉持著全新品牌精神，和消費者的每個念頭、每個想望靠得更近，更替消費者的理想數位生活想得更遠，《遠傳愛講定位手錶》就是為忙碌『三明治族』提出的聰明解決方案，且根據調查台灣在兒童配戴智慧手錶市場約有4-10萬支，加上年長者的需求，遠傳樂觀預估產品年銷量可望破萬，市佔可挑戰20-25％，遠傳也將持續推出更多元的智慧產品，成為消費者數位生活中的最好幫手。」

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「《遠傳愛講定位手錶》採用高通Snapdragon Wear 2500處理器，這款晶片處理器是專為智慧手錶打造的平台，提供更精確的位置追蹤、整合高通語音啟動功能支援愛講語音助理、同時採用預先優化的感測器演算法，為產品提供強大的基礎；內建的4G LTE連線功能，可確保配戴手錶的使用者與家人之間保持緊密聯繫，安全守護家中的小孩和長輩。」

此次遠傳特別邀請了超人氣雙胞胎蘋果、西打，以及媽媽阿木來分享產品體驗。媽媽阿木表示：「父母必須適時地學會放手讓孩子成長，但同時保護小孩安全又是我們的責任。《遠傳愛講定位手錶》完全解決了我對於兩個孩子安全的疑慮，孩子外出上學時我能透過手機分別看到他們在哪，這讓我十分放心，有上課禁用功能也不必擔心影響孩子學習。」

(中時 )