苗栗首座全齡化友善環境的貓裏喵親子公園廣受大人小孩喜愛，第2座親子公園位在竹南的「山林綠遊昆蟲森林親子公園」也預計在明年農曆過年前試營運。苗栗縣政府為均衡山海線發展，擬於苑裡鎮苑裡高中旁，打造第3座具苗栗在地特色的親子公園，再創親子休憩環境。

縣府以總經費近2700萬，歷時6個月打造縣內首座親子公園，在苗栗縣議會後方規畫「貓裏喵親子公園」，設置八爪章魚、貝殼造型溜滑梯、沙坑等，啟用迄今吸引超過10萬人次造訪，深受民眾喜愛。另接續於竹南、頭份地區的竹南獅山運動公園，建置「山林綠遊昆蟲森林親子公園」也將於明年1月23日試營運。

山林綠遊昆蟲森林親子公園設置火炎山造型的地景溜滑梯、共融式鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯、旋轉飛輪、蘑菇廁所、蜂巢洗腳池等，為全齡兒童打造新奇又安全的遊憩場所，居民引頸期盼。

縣府為平衡縣內發展，計畫打造第3座親子公園。縣長徐耀昌表示，第3座親子公園初步規畫於苑裡鎮苑裡高中旁，設施不使用制式塑膠罐頭遊具為宗旨，希望為創造豐富的遊憩環境，讓每個家庭在友善又有趣的場域享受親子時光。

(中時 )