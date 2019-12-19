華碩(2357)今日攜手台南市政府舉辦「智慧台南．華碩相伴-華碩電腦雲端暨AI台南研發中心揭牌儀式」，同時雙方宣布將於智慧城市領域展開合作。華碩雲端暨AI研發中心目前在台北、台南及新加坡佈建團隊，專注雲端及AI平台發展，提供建構智能方案所需要之完整技術資源。

台南研發中心也將是華碩第一個與智慧城市深度合作之研發團隊，目前華碩並已參與「台南市智慧化路邊停車試驗場域合作計畫」，於台南市南區水萍塭公園永華路一段南側路邊停車位進行智慧停車柱辨識系統測試，試辦期間即投入在地研發人力進行即時的校正，提高系統導入效率。雙方更預計未來將在智慧停車、智慧校園、智慧醫療與5G智慧路燈等四大應用領域，目標以公私合作模式(PPP, Public-private partnership）一年推動一案，打造市民有感、永續經營的智慧城市服務。

華碩營運長謝明傑表示：「華碩近年積極轉型發展智慧物聯網(AIoT)事業，建立各應用領域的新智能解決方案。台南市具備人才素質與穩定度高之優勢，是華碩相繼台北、新加坡後設置雲端暨AI研發中心據點的主要因素；很高興華碩在推動智慧城市的觀點與台南市不謀而合，讓在地團隊逐步在台南場域落實AI應用，呼應今日活動主題『智慧台南、華碩相伴』，期待雙方未來的合作，共同打造台南成為智慧城市的典範。」

台南市長黃偉哲表示：「很榮幸引進華碩設置雲端暨AI台南研發中心，讓好資源與好人才留在台南，實質帶動產業競爭力及就業發展。技術在地、人才的落地紮根，更是孕育文化府城蛻變為智慧科技台南最重要的元素，華碩研發中心的揭幕也為台南市開啟在地自有技術落實導入的新頁，期許華碩帶來更多創新技術與應用，逐步讓台南躍升為國際級的城市。」

華碩在AIoT領域的投入，除攜手國研院國網中心、廣達電腦和台灣大哥大成功建置科技部TWCC台灣AI雲，取得全球超級電腦Top 500第20名佳績外，並成功將台灣AI系統輸出新加坡智慧保全Certis Group，共同發展AI雲端整體解決方案；亦參與歐盟智慧城市公共衛生研究計畫，將台灣自有的AIoT設備與技術推廣至全球6大城市。未來更將攜手台南共同接軌國際智慧城市領域合作，提升台南市府國際智慧城市競爭力。

(時報資訊)