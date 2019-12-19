麗豐-KY(4137)在法說會中強調今年營運成績不錯，明年目標希望能維持雙位數的成長，被問到何以業績持穩，為何外資站賣方及股價下跌？執行長趙承佑直言，股價表現及外資法人的做法和看法，公司也是在摸索中，不過，重要的是做好自已的事，業績維持穩健的成長。

麗豐近2年用積極展店策略，使得主營通路「克麗緹娜」有很好的成長，此舉將讓公司未來營收及獲利有穩定的成長。麗豐指出，加盟通路持續帶動集團營收及獲利穩定成長，股利政策不會有太大的改變，下階段將積極發展醫美領域。

麗豐執行長趙承佑直言，醫美未來2~3年還是要投資，並會分門類別包括輕醫美和會動手術，至於方式，就算和醫生談合伙都是可能的。他說，2020還沒有增加直營醫美的規劃，需要看目前4家醫美投資的表現才會做出決定，目前北京、上海及南京皆有醫美診所，另外，而再生醫學方面目前也有2家全科診所。

麗豐-KY旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店結構分佈平均，近2年積極展店策略下，加盟店年資在3年以下的比例增加，3~10年經營穩定單店營收最高，超過10年的店通常趨於穩定平緩。未來希望提高店均貢獻，資源利用最大化，持續招商並進軍全球開發空白市場。目前全球「克麗緹娜」總加盟店數已逾4,800家，麗豐集團仍有信心明年穩步朝向展店400家的目標邁進。

(時報資訊)