即將正面對決的挺韓罷韓大遊行，21日將在高雄登場，國民黨總統候選人韓國瑜以往辦遊行或造勢都來不少韓粉相挺。就有Youtuber放了一支2分多鐘的短影片，內容有近半都是空拍韓國瑜過去一年的造勢影片。網友看完紛紛留言喊，「很感動」、「12月21高雄請大家務必要到場挺韓」。

Youtuber《Bit King比特王出任務》昨(18日)在臉書放上一支影片，影片中前半段可見著名韓粉女模特高鈞鈞、搖滾大帥、就是耀幸福、偉鴻青年、韓粉虎將杏仁哥、寒國人、貪食神龍車隊等，訂閱人數自數萬至十數萬的挺韓Youtuber現身力挺韓國瑜。

中後半段則是取數段空拍直播主《Johnny Lin空拍》拍攝韓國瑜造勢空拍的影片。從過去三山造勢、台中造勢、再到近期三重、桃園造勢，約一分鐘的環繞影片，可看到韓粉們一路相挺，身體力行支持韓國瑜選市長、選總統。影片18日一上架，就吸引30.5萬點閱數，近1千6百則留言。

網友看完紛紛留言喊，「很感動」、「管你去過多少場韓總的造勢，12月21高雄請大家務必要到，尬場耶，攸關生死的關鍵一戰！」、「唯一支持韓國瑜，國家安全，人民有錢」。

(中時電子報)