交通部觀光局日前宣布暖冬專案延長到2020年1月底，加上台灣燈會副燈區即將登場，值農曆年前傳統旅遊淡季，在台中市旅遊協會號召上，集結民間50家以上食、衣、住、行商家以及五大民間協會共同推出「台中玩透透活動」，要讓遊客輕鬆暢遊台中各大旅遊景點。

台中市旅遊協會19日上午在星動銀河旅站舉辦聯合行銷記者會，公開推薦台中市山、海、屯、都共八條旅遊行程，並邀請台中市國際觀光發展協會、台中市好禮協會、台中市樂活旅宿聯盟、台中市午茶協盟以及美術園道商圈代表共同出席，宣布集結五十多家「食、宿、購物、參觀」四大類型優惠，各家業者都有促銷專案，一直延續到2020年1月22日止。

台中市旅遊協會理事長趙成年表示，台中市觀光資源豐厚，一年四季風和日麗，都相當適合旅遊，山海屯都各有不同魅力，配合交通部觀光局的秋冬旅遊補助，加上民間業者響應台中玩透透活動，可望有加乘效果，刺激國旅10％到20％的成長。

12月22日下午業者也將在台中市美術園道舉辦「台中市玩透透」市集，現場有消費集章抽獎還有精彩舞台表演，以及優惠促銷等。

(中時 )