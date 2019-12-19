法商科法斯產險集團表示，全球經濟前景暗淡，全球汽車銷售量正在經歷自2008年大衰退以來從未出現過的負增長狀態，汽車業前景存在很多不確定因素。

法商科法斯產險集團進一步說明，全球汽車現況是，從2018年9月歐盟（EU）因新車型嚴格認證規則《全球統一輕型車測試程序》（WLTP）的實施而受到重大影響，也對汽車製造商施加更明顯的限制，導致經銷店缺少可售車型。因此，客戶不得不延遲購買，直接影響到新車註冊數量，在2018年9月即為負23.5％。

除了此類技術和行政障礙，自2018年初以來，歐元區的消費意願一直呈消極趨勢。消費者購買新車的積極性退減，行政機構減少提供消費者轉向綠色能源汽車的激勵措施更加劇影響銷售情況。美國市場也受到需求下降的影響，2019年年初至10月底的10個月內下降了1.1％，尤其是轎車和其他汽車較為嚴重，而SUV、皮卡和其他輕型貨車的需求出奇穩定。美國國內數家工廠的關閉，正反映該趨勢繼續影響汽車製造商的活動。

最後，中國市場亦嚴重受到需求下降的影響，2019年10月下降4％，除了中美貿易戰的影響，部分歸因於某些消費者的觀望態度，此類消費者在等待政府宣布稅收激勵措施。此外，北京、上海等大城市每年都對新車實施嚴格的牌照限制，因此，許多中國家庭正轉向二手車市場購買，進一步影響新車銷量。

(工商 )