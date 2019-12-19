櫃買中心表示，秀育企業（6737）已在今（19）申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，秀育企業成立於民國67年12月間，董事長為梁徽彬，主要經營業務是各類電子零件、電腦周邊設備製造與進出口貿易業務、其他等，送件時資本額為6億50萬元。秀育企業去（107）年業績，營收28億2,692萬元，稅前盈餘7,503萬元，每股盈餘0.43元。

(工商 )