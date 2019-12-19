阿里巴巴19日宣布新一輪面向未來的升級，集中全力推進全球化、內需、大數據和雲端運算三大戰略。阿里巴巴集團董事局主席兼CEO張勇發出全員信表示，在實施戰略、兌現使命的過程中，業務戰略、文化戰略和組織戰略三位一體，缺一不可。

中國證券網19日報導，張勇稱，「這對我們提出的基本要求就是，在我們的數位經濟體裡，通業務、通文化、通技術、通人才、通組織保障」。

在本輪調整中，阿里媽媽的廣告業務平台將持續優化升級，服務於阿里巴巴集團其他業務場景。蔣凡在淘寶天貓總裁的職責基礎上，將代表集團分管阿里媽媽事業群。阿里巴巴集團B2B事業群總裁戴珊在負責原業務的基礎上，將代表集團分管盒馬事業群，全面負責打通盒馬、村淘、智慧農業等業務。

另外，張建鋒將繼續擔任阿里巴巴技術委員會主席、達摩院院長、阿里雲智能事業群總裁，領導阿里巴巴未來的技術總戰略、達摩院的建設，並致力於阿里雲智能業務的進一步突破。

螞蟻金服原CTO程立將擔任阿里巴巴集團CTO，兼任阿里巴巴技術委員會副主席，負責阿里數位經濟體內各業務的全面技術打通。螞蟻金服原副CTO胡喜出任螞蟻金服CTO。

(工商 )