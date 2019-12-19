艾力克斯提到耶誕節是他非常重視的節日，只是今年耶誕節碰巧工作在身，倒是安排26日全家到北海道滑雪六天五夜，他誇讚兒女滑雪技術越來越純熟，鄰近國家以日本的滑雪品質最優，再加上妻子李詠嫻愛吃日本料理，「一家人準備去那邊亂吃亂喝。」明年三月底前再去一趟，因妻子的外婆來自日本，他笑說兒子Ryder渾身日本魂，「Ryder自認是日本人，非常哈日。」

艾力克斯與李詠嫻夫妻檔。(摘自艾力克斯臉書)

艾力克斯一家人去年底到北海道的niseko。（艾力克斯本人提供）

最令他興奮的是全家明年將到東京觀看奧運賽，「1984年與爸爸和兩個哥哥在洛杉磯第一次看奧運，至今我永生難忘那快樂和精彩的感覺。」恰好東京奧運這年，孩子的年紀與他第一次看奧運時相符，讓他決心一定要帶家人去看。至於他最想觀看的東奧賽事？他倒是有一番見解：「騎馬、帆船、沙灘排球，這些很難在電視上天天看到。」

艾力克斯的女兒Makayla在體操類相當在行，已安排明年帶她去看東京奧運賽事。(摘自艾力克斯臉書)

艾力克斯與太太李詠嫻14日甫熱情相挺小嫻等人舉辦的女神卡卡演唱會，難得在後半段短暫展露歌喉，被問會不會想與前三片土司成員蔣偉文或江俊翰合組開演唱會？他馬上回絕：「No!」他笑說當時開口唱「完全是被逼的」，二十幾年前三人都不紅，上綜藝節目一直被拒絕，因此才有了發片念頭，「那是第一次也是最後一次，封麥！」

(中時 )