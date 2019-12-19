根據eMarketer數據報告，全球數位廣告在2020年將成長15.5％，達3850億美元的規模，能跨螢呈現、與網頁內容自然整合的原生廣告，更是數位浪潮的主要成長動力；在競爭激烈的廣告戰國時代中，Yahoo奇摩依據原生廣告的點擊率 ，嚴選2019年度原生廣告佳作，綜觀來說，「AI力」、「吸睛力」、「創意力」可脫穎而出、突圍成優質原生廣告。

Yahoo奇摩今年推出「動態場景廣告（SA，Scenario Ads）」、「動態智慧投遞（DPA，Dynamic Product Ads）」的AI原生廣告解決方案後，已有近6成客戶採用。「動態場景廣告」串連中央氣象局與環保署五大環境數據，包括氣溫、降雨機率、紫外線指數、濕度及空污指數，讓品牌廣告能隨著消費者所在地區自動變換；運用場景有發熱衣品牌，在氣溫降至22度以下即自動曝光廣告，給網友即時體感行銷體驗，提升2倍廣告點擊率，帶動網站業績成長。

Yahoo奇摩同時觀察到兩個吸睛秘訣，包括使用GIF（Graphics Interchange Format）動圖及客製化電子郵件。

GIF動圖的優點為吸睛、生動且易分享，有旅遊網站利用大量GIF動圖，作為原生廣告素材，並以動態幻燈片呈現，將海島美景、滑雪天堂與雪地泡湯等生動的動圖一次放送給消費者，成功牽動消費者想旅遊的心情，在年底出遊的季節，有效使廣告增加3倍點擊率。

吸睛祕訣第二招為使用客製化電子郵件，如知名金融產品比價網站將電子郵件的標題或內文開頭客製化為收件者的姓名，使消費者在閱讀電子郵件時接觸品牌，並能感受個人化體驗，進而提升整體廣告好感度，使網頁互動率上升15％，改善導流成效。

Yahoo奇摩表示，原生廣告的本質就是內容行銷，因此，內容依舊是廣告成功的關鍵，以消費者為核心的廣告，向來是廣告的成功方程式，更簡單來說，創造力、接地氣的文案最能觸動消費者的心。

餐飲食品業者，抓準女性女性無時無刻想瘦身的心態，在文案的創意編寫結合實用性和高理解性，讓想瘦身消費者看了不點都不行，成功抓住消費者的心與眼球，使廣告點擊率提升40％。

(中時 )