桃園市八德警分局大安派出所警員吳志明日前協助1名近90歲的迷失老翁找到回家的路。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德警分局大安派出所警員吳志明曾是棒球好手，曾在遠東區青棒錦標賽，連續投出11K，不過準備參加世界青棒賽時，因為長期過度使用手臂，導致受傷，只好退出球場，並考上警專，並把對棒球的熱情移轉到工作上，也獲得好評。

吳志明從小參加龍壽國小棒球隊，並拿下桃園縣少棒賽的冠軍，畢業後進入華興中學，成為王牌投手。還在全國青少棒錦標賽，和美和中學爭奪冠軍，他主投10局，不過在第10局因為隊友失誤掉分，吞下敗投。

2年後吳志明奪下全國青棒錦標賽冠軍，入選中華青棒代表隊，同年在遠東區青棒錦標賽中，用變速球、滑球等，連續11次三振對手，正準備前往美國參加世界青棒賽之際，因長期過度使用手臂導致受傷出了問題，只好黯然退出球隊。

吳志明從警後，與警員陳子捷於巡邏時順利協助1名近90歲的迷失老翁找到回家的路，工作之餘還能助人，吳志明心中感到滿足也很溫暖，也為自己的人生投出另一場精彩好球。

(中時 )