文青喜愛的松菸今年適逢建廠八十週年！松山文創園區特別邀請甫以台灣知名插畫家許育榮，以松山菸廠的歷史為主題，畫出《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》繪本，以其獨特細膩畫風，充滿人情味的故事，娓娓道出菸廠八十年的風華。

想到松菸，許多人印象是滿滿的展覽、藝文，這是文青必打卡之地的「松山文創園區」！然你可知這裡過去是「松山菸廠」，曾有2000員工在這工作，出品過「長壽」、「新樂園」等知名香菸，年產值達200億台幣！

前身是松山菸廠的松山文創園區，今年屆滿八十週年。為慶祝松菸八十週年，松山文創園區本年度策劃「松菸八十特展」，以珍貴史料喚回歷史脈絡；由知名插畫家許育榮創作圖畫，輔以菸廠歷史發展，讓《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》成為認識菸廠歷史的最佳繪本，也適合親子共讀。

《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》繪本發表茶會上，特別邀請作家小野為孩子朗誦繪本，訴說菸廠八十年來的故事，並邀請繪本作者許育榮分享創作心情、松菸老員工從繪本中訴說菸廠的現在與過去。

小野認為：「台北是一座移民城市，在沒有深刻情感的連結下，保留歷史是極為困難的事情，很高興松山文創園區能夠將老菸廠的記憶以文化創意基地的模式傳承下來，並透過繪本記錄下這段屬於台灣的特別回憶。」

從生產香菸的松山菸廠到生產創意的松山文創園區，從經濟史上的璀璨明星到孕育文化的原創基地，八十年歷史的松菸，是一段屬於台灣人的特別回憶，邀請大家一同《走進松菸》，探索一段老菸廠的動人故事！

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《走進松菸：從松山菸廠到松山文創園區》繪本發表會。（松菸提供）

(中時電子報)