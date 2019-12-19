台積電今（19日）除息2.5元，早盤以342元平盤開出後，一路緩步下殺，終場重挫7元（或2%），收在335元。台積電今演出貼息行情，讓不少昨買進準備參與除息的股民哀號，有網友開始揪台積電暴跌元兇，結果真的抓到了，驚呼「兇手就是你，一買就跌7元！」

昨有網友以344元價位買進一張台積電，沒想到股價卻開始下跌，盤中最低一度見到341.5元，嚇得他在ptt發文求救，「現在要認賠殺出嗎？？」多數網友一面倒回應，「要他放著啊 明年等著發大財」。

沒想到，台積電今天除息行情失靈，最後收盤狂跌7元，尤其跌幅高達2%更是近期少見。有ptt網友扮起柯南要找出殺盤的幕後黑手，把矛頭指向18日以344元買進台GG就下跌的網友，最後驚呼一句，「兇手就是你，一買跌7元！」。

其他網友看了紛紛跳出來回應，有人狂酸「跌一點點就出來哭 大跌怎麼辦」、「買GG都能賠錢的 只能當股神了 因為萬中選一...」、「散戶笑看外資從344賠到336 都忘記外資從240賺到344」、「散戶都進來了 難怪不會漲」。

另外也有網友提醒，「全民都在買gg 誰在倒貨? 可怕喔」、「等菜市場媽媽都在買的時候就是要賣了」、「一堆人在吹GG 終於爆了」。

即使台積電股價大跌7元，有網友一點都不擔心，「台積電是台股唯一一支不用停損的股票 攤平就對了」、「放心啦 洗人而已 抱住就對了」、「起漲點啊，全球科技業看gg臉色」。

陸系外資華興資本調升台積電目標價到390元，儘管今天除息行情失利，但不影響外資看好其後市，投資專家認為，台積電股價近期強漲，短線回檔修正很正常，未來基本面仍偏多，中長線股價依然向上。

(中時電子報)