黃暐瀚評政見發表會：韓國瑜表現最好。（圖／取自《Yahoo TV》）

2020總統大選首場電視政見會18日登場，三位候選人總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、親民黨主席宋楚瑜首度同場交鋒，雖然是沒有交叉詰問的政見會，但三人砲火猛烈，儼然是另類辯論會。

黃暐瀚在《Yahoo TV》 評論表示，韓國瑜表現比想像中好，完全沒看稿，蔡總統全程看稿，表現稍微保守，講話沒那麼流暢，貌似緊張，不懂為什麼！趨向於被追打的一方。

黃暐瀚分析，蔡英文被追打的點，包括下面這些：

韓國瑜第一段直接喊中華民國萬歲，蔡英文當然不會跟進，要不喊台獨萬歲，選一邊，但蔡英文又要中華民國派的票，又要台獨的票，且蔡總統至少3次講「這個國家」。

第二個關於設立特偵組，黎民百姓對於蔡英文執政3年多來，有些官員的不法貪汙，似乎無法獲得法辦，誰廢掉特偵組？就是蔡總統阿！所以韓國瑜特別講，有很多人在貪污，要去抓民眾對於司法不公這件事情的看法。

韓國瑜第三個打經濟牌，現在很多老百姓、觀光業、計程車、賣土產的，都過不好，這些人就會對韓國瑜有認同感。

黃暐瀚指出，這些點就在鞏固同溫層，因為蔡總統做得並不好，所已把這些人叫回來。韓國瑜用很簡單的語言讓民眾聽得懂，所獲得的加分絕對比蔡總統更多！

(中時電子報)