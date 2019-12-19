擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃由於市場反應佳，預計將延長到明年1月下旬！台中市旅遊協會邀請多個相關協會，攜手搶攻秋冬國旅補助商機，今（19）日宣佈「台中玩透透、天天有折扣」及12月22日於美術園道舉辦的「台中玩透透市集」活動，將正式開跑！

台中市旅遊協會成員今日在星動銀河旅站台中館舉辦「2019秋冬台中玩透透」活動宣傳，邀請台中市國際觀光發展協會、台中市好禮協會、台中市樂活旅宿聯盟、台中市午茶協盟、美術園道商圈等相關協會，共同響應交通部觀光局的「2019擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃」，宣告台中玩透透兩大主軸活動正式開跑。

參山國家風景區管理處副處長曹忠猷致詞表示，此次的擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃普遍對國民旅遊的成效不錯，業者都有明顯有感，為更擴大成效，秋冬國旅獎勵計劃將延長到明年1月下旬，歡迎國內外旅客趁此機會來台中玩透透、吃透透、買透透。

同時也公布2019秋冬台中玩透透行銷手冊及該活動兩大主軸，包括「台中玩透透 天天有折扣」以及12月22日即將於中市美術園道舉辦的「台中玩透透市集」。

台中市旅遊協會理事長趙成年表示，台中市觀光資源豐厚，一年四季風和日麗，都相當適合旅遊，此次特別推出山海屯都各兩條、共8條最佳旅遊路線各有不同的魅力。這次舉辦「2019秋冬台中玩透透」活動，正是要趕搭秋冬旅遊列車，搭配特約業者的旅遊優惠，與秋冬補助加乘效果，邀請全國的民眾一起來台中好吃、好買、好好玩！

12/22上午11時至下午20時，將於美術園道舉辦的「台中玩透透市集」更是本活動一大重頭戲！集結中市50家觀光、文創、旅宿業者，在最美麗的美術園道，辦理的玩透透市集，現場有消費集章抽獎活動、精彩舞台表演、優惠促銷活動等，邀請民眾一同參與！

(工商 )