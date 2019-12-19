郭書瑤（瑤瑤）睽違9年，近來加盟何樂音樂，推出全新單曲〈合拍〉回歸樂壇，順勢成為田馥甄、信、蔡旻佑等人的師妹，她對於新歌相當重視，親力親為參與選歌、更嘗試創作擔任填詞人，以歌手身分強勢回歸的心情，她充滿期待，「滿惶恐的，但很感恩粉絲一直支持，每一年都有廠商邀請活動商演唱歌，我並沒有忘記唱歌舞台，一直希望有新的作品帶給大家，自己也非常期待。」

而郭書瑤先前默認與SpeXial前成員以綸分手，問及與友人合拍條件為何？她自嘲：「我身邊跟我合拍的朋友，都是主動活潑，有點瘋癲，因為我是一個滿被動滿無聊的人，身邊多人都蠻有趣的。」並祝福眾人：「希望大家可以和自己合拍的那個人輕鬆自在的相處，不論用什麼樣的樣貌；也表達出女生在談戀愛時的不同樣貌。」

數位封面的主視覺翻玩創意「女女對視」，她與自己本尊顛倒互動，接下來會先啟動與圈內朋友合拍計畫，這次〈合拍〉更被封為〈愛的抱抱〉2.0升級版，延續與好友擁抱互動外，還加碼同框合拍，名單會以過往合作過、合拍過的藝人，目前與陳大天、曾之喬、蔡凡熙、納豆等好友。

(中時 )