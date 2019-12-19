今年8月在世青錦標賽以1分56秒48刷新200公尺蝶式全國紀錄，並且獲得東京奧運參賽資格的王冠閎，今天獲選運動精英獎最佳新秀獎，王冠閎表示，拚戰了2年，終於達成自已設定的目標，接下來將挑戰明年奧運前8名。

現年17歲的王冠閎，今年先在世界中學錦標賽奪得100公尺、200公尺自由式與100公尺蝶式金牌，8月世青錦標賽又在100公尺蝶式游出52秒93、52秒83二度改寫全國紀錄，緊接著拿手200公尺蝶式決賽以1分56秒48刷新「蝶王」許志傑2009年締造的1分56秒54，高懸10年的全國紀錄，而這個成績也達到了2020年東京奧運A標，成為近20年台灣第二位游進奧運A標的選手。

王冠閎在受訪時靦腆表示，得知獲獎的剎那腦袋一片空白，原本擬好的得獎感言也全都忘記，總結這一年來的表現最大突破點就在於心態，原本在4月全中運就感覺到自已有機會突破，可惜壓力太大，導致沒能達到奧運參賽標準，此後在教練的修正後終於在8月達標，未來的這段時間將會出國移地訓練，期盼能在明年東奧200公尺蝶式游進8強決賽。

(中時 )