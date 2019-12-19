兆豐金(2886)旗下兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行之日翔租賃興業(股)公司七年期19.8235億元聯合授信案，已成功籌組完成，該合授信案將供日翔租賃興業(股)公司償還「新北市青年住宅興建營運移轉案」由兆豐銀行於103年主辦之29億元聯合授信案借款及開立履約保證函，除由兆豐銀行擔任主辦外，尚包括全國農業金庫、台中銀行、彰化銀行、新光銀行、第一銀行及華南銀行共7家金融同業支持。

日翔租賃興業(股)公司係日勝生集團為投資「新北市青年住宅興建營運移轉案」所設立之專案公司，本計畫基地分別位於中和區與三重區，於105年11月至106年8月間開始營運三重區(三重1、2、3館)及中和區(中和館)兩區共四館之「新北市青年社會住宅」，目前共有1,143戶出租，主要開放予於新北市設籍、就業就學的20至40歲青年承租，其中30%將規劃給336戶優先戶，租約採取兩年一約，租期最長則可達到6年，希望吸引生產力人口流入新北市，並幫助青年有良好居住環境。本案參貸情形踴躍，最終認參金額高達24億元，超額認參達21%，最後以19.8235億元簽約圓滿達成。

(時報資訊)