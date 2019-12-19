遠傳(4904)今(19)日宣布攜手合作夥伴高通，獨家推出支援愛講語音助理的「遠傳愛講定位手錶」，遠傳2020年愛講定位手錶銷售預估1萬支。

據Statista數據統計指出，智慧手錶在2019年將累積銷售超過7400萬組，預估到2022年將會突破一億，其中兒童智慧手錶將占整體智慧手錶出貨量達30%，智慧手錶無疑是未來的趨勢之一。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋今表示，「遠傳愛講定位手錶」就是為忙碌「三明治族」提出的聰明解決方案，且根據調查台灣在兒童配戴智慧手錶市場約有4-10萬支，加上年長者的需求，遠傳樂觀預估產品年銷量可望破萬，市佔可挑戰20~25%，2020年遠傳愛講定位手錶銷售預估1萬支，明年遠傳將會將愛講的應用擴展至更多不同領域產品，加強消費者使用聲控的誘因。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，「遠傳愛講定位手錶」採用高通Snapdragon Wear 2500處理器，這款晶片處理器是專為智慧手錶打造的平台，提供更精確的位置追蹤、整合高通語音啟動功能支援愛講語音助理、同時採用預先優化的感測器演算法，為產品提供強大的基礎。

尹德洋也表示， 遠傳和高通下一步合作持續規劃中，會以大人物相關項目有連結，不一定是使用簽訂MOU的方式進行，遠傳和高通在智慧型手機上的合作，主要在高通提供智慧型手機頻段匹配上的技術支援。

(時報資訊)