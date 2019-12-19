宏達電(2498)今(19）日宣佈與仁愛國中雙方簽署合作備忘錄，協助學校完成導入前瞻性數位學習特色環境，建置示範VR智慧學習教室，將VR沉浸式體驗融合至教學及學習情境模式中，未來HTC與仁愛國中將結合台北市政府教育平台持續發展各式科技、人文及創新內容，並發展運用數據分析平台，讓學生學習過程全程量化，提升每一階段學習成果。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，利用VR虛擬實境設備VIVE Pro，導入更多的虛擬實境學習教材，讓學生透過輔助情境，探索新知並領略核心理論，他更進一步表示，未來宏達電將持續與各地區學校合作，將VR虛擬實境創新科技及VR虛擬實境全新教學模式推廣至各小學、國高中及大專院校，讓台灣孩童從小即能有機會在虛擬實境中獲得全新啟發。

台北市仁愛國中與宏達電合作示範的VR智慧教室及創新教學模式啟動至今，已有多方教學單位前來觀摩學習，參訪國家遍及美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、德國、法國、科威特、俄羅斯、阿拉伯、印度、韓國、日本、越南、新加坡、以色列、馬來西亞、泰國、緬甸、菲律賓、印尼等20個國家，並多達上千位教師及學生體驗學習。

此次導入VIVE Pro虛擬實境裝置能讓學生分組進行各式科技、人文及創新內容體驗，並透過各類國際教學交流活動展現台灣創新教育教學模式及軟硬體實力，HTC VIVE就像是個啟發學生創造力的任意門，隨時隨地帶領學生獲取新知探索未來的無限可能。未來也將持續結合產官學研，與政府、學界、研發單位密切合作，持續耕耘教育領域，透過虛擬實境軟硬體的不斷進步，讓學習變得更輕鬆有趣，並努力實踐宏達電對於縮短城鄉教育差距的企業願景。

(時報資訊)