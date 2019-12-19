華興電子(6164)董事長劉守雄表示，最辛苦的階段即將過去，明年在商業照明、低溫照明及教室照明等三大需求成長帶動下，目前看來，明年上述產品業績都會優於今年，加上眾多新產品的開發，隨著成功案例的增加也將逐步反應在營收成長，相信明年整體業績一定會比今年好。

華興電子今日舉行法人說明會，董事長劉守雄表示，今年LED產業受到大環境不佳及貿易戰影響，但只要避開紅海市場，站穩差異化、客製化的利基，看好LED照明成品仍是前景無限。劉守雄表示，今年的確是沒有賺錢，但公司42年基礎是穩固健康的，相信2020年有新的作為。

華興今年前三季營收7.03億元，年減近二成，每股稅後淨損0.27元。以各項產品業績來看，LED元件前三季營收為3.4億元，年減21%；商業照明今年前三季營收1.49億元，逆勢年增42%；低溫照明1.57億元，年減37%。

華興電子指出，近期已感受到客戶需求較前兩季增強，且受惠商業照明成品出貨增長，成品照明業務已首度超過傳統零件業務；公司看好明年在商業照明、低溫照明及教室照明需求成長帶動，未來還有包括低溫燈管、全新的商照產品、教室無藍害照明、UV捕蚊燈等商機即將發酵。

華興看好明年成長有三大動能，分別為商業及工業照明、低溫照明、特殊元件及照明領域。在商業及工業照明方面，公司看好高端LED T5燈管切入市場，且明年估平板燈的銷售會有兩位數的成長，加上中國教室照明興起換燈潮。低溫照明部分，為全球知名的品牌，將持續與低溫最大客戶密切合作。特殊元件及照明方面，包括紫外線A LED的應用、紫外線C LED的應用，並期許為人因照明及健康照明的先鋒。

華興自結11月營收6776萬元，月增18.62%，年減29.46%。1-11月營收8.27億元，年減20.61%。前11月稅前淨損4,585萬元，每股稅後淨損0.46元。

(時報資訊)