合勤健康事業公司烏日區『健康共生宅』於今（12月19日)舉辦開幕典禮，該案係合庫金(5880)旗下合庫銀行創新運用「四合一信託」服務提供安養機構業者進行規劃、籌資、興建到營運，並結合高齡長輩安養信託的首例。

合庫銀行董事長雷仲達指出，合庫銀行藉由整合既有信託資源、運用創新信託規劃，提供一系列的專屬服務於合勤『健康共生宅』的開發營運上。其中，合勤公司向教育部租賃取得之用地辦理「租賃權信託」、興建工程取得之資金辦理「營建資金信託」、入住高齡長輩預繳之費用辦理「預收款信託」及入住高齡長輩之財產管理辦理「安養信託」，全部整合在該案架構，展現合庫銀行對高齡議題的重視及創新服務的成果。

合勤『健康共生宅』一條龍專案整合服務模式的成功，可望能帶動市場更多安養機構業者建構「在地安養」、打造「安居樂活」的居住環境，進而落實政府所期許的安養機構社區化及在地化的政策目標。此外藉由創新之業務模式及拓展策略，提供高齡長輩更多元之居住選擇，並推動高齡長輩將財產交付信託的觀念，協助高齡長輩達到「樂齡生活」的目標。

(時報資訊)