台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）今（19）日與第一銀行等11家銀行完成簽訂新台幣62億元聯貸案，由於榮剛在航太、油氣與能源三大區塊前景展望佳，吸引銀行團認購踴躍，超額認購比率達42%。本次聯貸資金用以償還既有借款、充實營運周轉金，以及持續投入資本支出。

榮剛董事長王炯棻表示，榮剛是台灣唯一供應國際高階特殊合金鋼製造商，積極朝航太、油氣、能源、生醫等高值化產業深耕，持續創造獲利成長。王炯棻進一步指出，本次聯貸資金將用以償還既有借款、充實營運周轉以及持續投入資本支出。興建中的50噸煉鋼爐將是未來營運的一大重點，完工後可增加年產能18萬噸，不僅能提升鋼水自給率，待正式投產後，憑藉新合金智能化煉製系統的競爭優勢，可達垂直整合、降低成本綜效，並大幅提升高端合金鋼的產能及開發新產品。

統籌主辦的第一銀行董事長廖燦昌讚揚榮剛近年的營運績效，獲銀行團肯定；榮剛董事長王炯棻則承諾「榮剛會繼續創造出更好的成績」。廖燦昌進一步表示，本次聯貸原只需55億元，最後總共募集到78億元，超額認購42%，代表銀行團對榮剛經營績效的肯定，也對榮剛的未來發展願景深具信心。

榮剛近年致力改善營收結構、提升生產效率，產品朝高附加價值應用市場發展，無論在航太、能源及油氣等領域皆陸續取得多家國際大廠認證。今年前三季稅後淨利較去年同期成長超過五成，稅後每股盈餘（EPS）為0.63元。今年前11個月合併營收為97.29億元，年增3.15%。公司表示，將持續透過優化產品組合，強化競爭力，提升中長期營運成長動能。

(時報資訊)