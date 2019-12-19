林良齊／台北報導

春節紓運在及，但台鐵縮短輪班間隔恐怕來不及實施？勞動部今天召開勞動基準諮詢會，審議交通部台灣鐵路管理局乘務人員適用勞動基準法第 34 條第 2 項（縮短輪班至8小時）規定行業列表，今天與會委員認同台鐵所提訴求，但是否來得及在春節前實施，勞動部官員說，如果外界沒有反對意見的話，會考慮縮短預告時間。

依行政院規範，各機關研擬法律及法規命令草案應至少公告周知60日，使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見，但情況特殊時可縮短，但仍不可少於7天。

據勞動部官員轉述，台鐵代表在會中表示，台鐵與一般工廠輪班態樣不一樣，如每天的上下班的地點可能不一樣、如果未放寛輪班間隔，可能會使勞工被迫在外站待更久，反而無法返家休息；而此次放寬的對象更廣，包括幫工程司、副工程司等都納入，則是因為實施雙駕駛後部分人員也要加入排班所致。

台鐵也在會中說，目前實施縮短輪班間隔有約15％的班次，若無法實施縮短輪班間隔恐怕會影響甚大。

至於是否來得及在春節前或選舉前實施？勞動部官員表示，包括台鐵企業工會、台鐵產業工會、全國火車駕駛產業工會都表態支持或不反對，如果外界沒有反對意見的話，會考慮縮短預告時間。

(中時 )