金門立委選舉10搶1，目前以國民黨提名的現任立委陳玉珍與無黨籍前任縣長陳福海2人聲勢較強。依據「未來事件交易所」截至19日的預測市場價格，陳玉珍現階段以$59大幅領先，顯示未受「夾手」事件影響。陳福海則為＄38，其餘候選人多在＄10上下，或是只有個位數字。

未來事件交易所網站於「第10屆立委選舉金門縣選舉區」之中，設立金門縣10位參選人的預測市場期貨，並據以預測何人較為可能當選2020該區立委。若個人的價格愈接近$100，表示當選的機會愈大；若價格愈接近$0則相反。本次預測將進行到明年的元月一日。

另依據11月29日旺旺中時針對金門縣進行的選情民調發現，陳玉珍支持度獨占鰲頭，高達43.5％，陳福海的支持度為19.2％，排名第2，退出民進黨現為無黨籍的陳滄江獲得12.2％選民支持，居第3位，其餘參選人支持度相對偏低。

日前，多位國民黨立委因為卡神網軍事件，前往外交部抗議，被視為國民黨頭號女將的陳玉珍因遭推擠夾手而受傷住院，此事是否帶來選情變化？引起選民和相關陣營的關注。依據「未來事件交易所」最新的市場預測價格，陳玉珍現階段仍處於穩定領先的狀態，顯示並未受到影響。

(中時 )