警方分析近來的詐騙案類。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市警方統計2019年1月至11月的各項詐欺，發現歹徒以「假檢警」、「假投資」手法詐騙50歲以上長者的案例仍佔多數，北市警局長陳嘉昌19日發出「給年輕人的一封信」，呼籲要適時提醒、關懷家中長輩，目前常見的各類詐騙手法，不要輕易來路不明的電話，全民共同打擊詐騙。

北市警方為打擊詐騙，12月11日至16日進行為期6天的第2波「查緝車手專案」，陸續查獲173起詐欺案件、逮捕200名犯嫌（車手159名、收水30名、車手頭2名、收簿手9名），另查扣手機19支、金融卡30張、存摺21本、現金406萬5100元，全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪送辦。

警方分析詐騙手法，最常見包括「猜猜我是誰」佔35％、「假網拍及解除分期付款」佔27.5％、「假檢警」佔12.5％及「假投資」佔11％，並發現犯嫌年齡均集中在18歲至49歲之間（佔77.5％），大多都是被詐欺集團成員以朋友身分拉攏，或透過網路、報紙求職廣告，佯稱代領其實是車手。

陳嘉昌在公開信中表示：「長者們因視力退化或行動不便，不常上網或留心電視，無法接收反詐新知…」、「身為子女或許可以常和長輩聊天，關懷他們的當常活動，適時提供反詐騙的訊息，讓長輩接到類似電話時，不會那樣擔心、害怕。」希望透過親屬的協助，提升長者的反詐意識。

市警局表示，年長者一聽到自己涉及刑案或「偵查不公開」，便心生畏懼，掉入詐欺集團圈套，依其指示匯款，致使遭詐欺集團騙取多年積蓄，呼籲身為兒女的民眾，可告知長輩，有任何可疑電話，立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以確保財產安全。

(中時 )